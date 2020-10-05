2020/10/05 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نشرت هيأة الانواء الجوية الرصد الزلزالي، التابعة لوزارة النقل، اليوم الاثنين، توقعاتها بشأن طقس الساعات المقبلة.

وذكرت الهيأة ان التوقعات تشير الى طقس صحو مع انخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة في المناطق الوسطى والشمالية من البلاد، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى الى 17 درجة مئوية، فيما ستسجل المناطق الوسطى والشمالية ايضا درجة حرارة عظمى 37 مئوية،

وبينت الهيأة ان المناطق الجنوبية، من البلاد ستحافظ على معدلات مرتفعة من درجات الحرارة، حيث تبلغ اعلى درجة عظمى ستسجل هذا اليوم 43 درجة مئوية، فيما ستسجل المناطق الجنوبية ايضا درجة حرارة صغرى بواقع 24 درجة مئوية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة للساعات المقبلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة للساعات المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).