الكاظمي يصل الى ساحة الحبوبي ويلتقي بالمتظاهرين

2020/10/05 | 10:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار ، والتقى بالمتظاهرين واستمع الى مطالبهم .وكان الكاظمي قد وصل في وقت سابق الى محافظة ذي قار لعقد اجتماع لمجلس الوزراء في المحافظة .

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