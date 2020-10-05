2020/10/05 | 10:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، الاثنين، أن خطة حماية زائري ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) تسير وفق ما خُطط لها، مبيناً أن انسيابية حركة العجلات هو ما يميز الخطة، حيث أن الحركة "شبه طبيعية" في العاصمة.وقال المحمداوي في حديث لـ أين نيوز، خلال تفقده القطعات المنتشرة في العاصمة، إن "القطعات الأمنية بدأت بالانفتاح والاستطلاع منذ أكثر من 10 أيام، وإن خطة حماية زائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) تسير وفق ما خُطط لها، وهناك انضباطاً عالياً من القطعات الأمنية المنتشرة".وأضاف المحمداوي، أن "ما يميز هذه الخطة أن هناك انسيابية لحركة العجلات، حيث أن الحركة شبه طبيعية في بغداد"، مشيراً إلى أن "هناك تعاوناً كبيراً من قبل المواطنين والزوار وأصحاب المواكب الحسينية مع القوات الأمنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات بغداد: خطه حمايه زائري الاربعين تسير وفق ما خطط لها ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد عمليات بغداد: خطه حمايه زائري الاربعين تسير وفق ما خطط لها ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).