أوبك تكشف عن احتياطياتها من النفط.. العراق رابعاً

2020/10/05 | 10:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إن احتياطي المنظمة من النفط الخام يبلغ ترليوناً و189 مليار برميل.

وأشارت المنظمة في تقرير لها إلى أن “احتياطي أعضاء المنظمة المكونة من 13 دولة من النفط الخام يبلغ ترليونا و189 مليارا و80 مليون برميل”، مبينة أن “الاحتياطيات البالغة أكثر من ترليون تمثل أكثر من 79% من احتياطيات العالم من النفط الخام”.

وبيّنت المنظمة أن “فنزويلا تأتي بالمرتبة الأولى بأعلى الاحتياطيات داخل منظمة أوبك بنسبة 25.5% تليها السعودية بنسبة 22.4% ثم إيران ثالثاً بنسبة 13.1% والعراق رابعاً بمقدار 12.2% والكويت خامساً بنسبة 8.5% من ثم الإمارات سادساً بنسبة 8.2% ثم ليبيا سابعاً بنسبة 4.1% فنجيريا ثامنا بنسبة 1.3%.

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