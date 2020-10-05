2020/10/05 | 10:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاتحاد الوطني في دمشق ينظم مراسيم بذكرى رحيل مام جلال

نظم مكتب الاتحاد الوطني في دمشق، مراسيم خاصة بمناسبة مرور الذكرى الثالثة لرحيل فقيد الأمة الرئيس مام جلال.

وبمناسبة الذكرى الثالثة لرحيل الرئيس جلال طالباني، أقام مكتب دمشق للاتحاد الوطني ا...

شيخ جنكي: من اولويات الاتحاد الوطني تقديم الخدمة للمواطنين أبواب المدن العتيقة..



منافي العمر

رونيا عثمان: رواية "فصول الصيف" شكل من أشكال المقاومة

تتذكر الكاتبة الألمانية الكردية رونيا عثمان طفولتها حين كانت تسافر إلى سوريا ولا يُسمح لها بقول إنها ذاهبة إلى كردستان.



وتتحدث عن ليلى بطلة روايتها "فصول الصيف" -من أم ...

الجائحة..



غيبتنا عن الفن الكوردستاني... تهذيب النفس والرجوع دائما للاخلاق

باحثون مصريون: مام جلال عرف المصريين بالقضية الكوردية

أكد عدد من المثقفين والباحثين المصريين ان فقيد الامة الرئيس مام جلال لعب دورا كبيرا في توطيد العلاقات الكوردية المصرية، مشيدين بما كان يتميز به فقيد الامة عن أقرانه من ...

في ذكرى رحيل الزعيمين (مام جلال وكاك حميد) كركوك...



استياء من رفع اسعار المولدات الاهلية

كاريكاتیر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء جلسة برلمان كوردستان بحضور رئيس الحكومة ونائبه) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء جلسة برلمان كوردستان بحضور رئيس الحكومة ونائبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).