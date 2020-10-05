بغداد..حريق كبير في سوق باب المعظم

2020/10/05 | 10:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق كبير في احد اسواق العاصمة بغداد، صباح اليوم الأثنين، حسبما اعلنت المديرية العام للدفاع المدني.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان: ان "حريقاً كبيراً نشب داخل سوق باب المعظم وتبذل فرق الدفاع المدني قصارى الجهود للسيطرة على النيران وانقاذ المواطنين المحتجزين في البنايات التجارية داخل السوق.

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