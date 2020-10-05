الكاظمي يصل ذي قار ويجتمع مع المحافظ وقيادات أمنية

2020/10/05 | 10:15 - المصدر: NRT عربية

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رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

فوتو: ارشيف

منذ 21 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

عقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاثنين، اجتماعا مع عدد من القيادات السياسية والأمنية في محافظة ذي قار التي وصلها في وقت سابق صباح اليوم.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب، اليوم، 5 تشرين الأول 2020، أن "رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وصل صباح اليوم، الى محافظة ذي قار".

وأفاد مصدر مطلع أن " الكاظمي،عقد جلسة لمجلس الوزراء في مبنى الكلية العسكرية في قاعدة الامام علي، وحضر الاجتماع محافظ ذي قار ونائبه وقائد العمليات المشتركة وقائد شرطة ذي قار".

ر.إ

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