ديالى.. موسم اسود يلتهم السياحة وخسائر مادية هائلة بسبب” كورونا”

2020/10/05 | 10:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..اكدت قائممقامية قضاء خانقين في ديالى، الاثنين، أن موسما اسودا التهم قطاع السياحة داخل القضاء وتسبب في خسائر مادية هائلة.وقال مدير اعلام قائممقامية قضاء خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) يوسف ابراهيم في حديث لـ/ المعلومة/،ان” خانقين تضم 9 مواقع سياحية مميزة تمثل نقطة جذب الالاف العوائل في كل الاحتفالات والمواسم على مدار السنة الا انها 2020 شكل موسم اسود بسبب تداعيات فيروس كورونا والتهم السياحة بالكامل وكان سببا في تكبد تلك المناطق خسائر مادية هائلة”.واضاف ابراهيم،ان” خسائر المناطق السياحية لايزال قائم حتى اللحظة ومستمر منذ 7 اشهر متتالية”، مبينا أن “المناطق السياحية توفر مصادر رزق لعدد ليس قليل من الشباب”.وأشار الى ان “كورونا شكل اكبر ازمة للمناطق السياحية التي برزت في القضاء بعد 2003 بشكل لافت ونجحت في استقطاب الالاف من العوائل خاصة في اعياد الربيع ” نوروز” وبقية الاعياد والمناسبات الاخرى”.



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