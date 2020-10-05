مجلس الوزراء يجتمع برئاسة الكاظمي في الناصرية

2020/10/05 | 10:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار: الفرات نيوز} عقد مجلس الوزراء، اليوم الأثنين، اجتماعه الاعتيادي في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

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