اعتقال متهم انتحل صفة ضابط برتبة نقيب في البصرة

2020/10/05 | 10:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة: الفرات نيوز} أعلنت قيادة شرطة البصرة، الاثنين، اعتقال متهم انتحل صفة ضابط برتبة نقيب في وزارة الداخلية.

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