الفيسبوك تقاوم ضغوط امريكية من اجل فضح معلومات المستخدمين

2020/10/05 | 10:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "واتسآب" و"إنستغرام" أبرز المستهدفين..تسريبات عن ضغوط حكومية على "فيسبوك"

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