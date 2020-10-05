باقر جبر صولاغ يحذر من انقلاب عسكري في العراقي لحزب البعث المنحل بقيادة عزت الدوري

2020/10/05 | 10:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير الداخلية العراقي الأسبق، باقر الزبيدي، من مخطط انقلاب عسكري لحزب البعث المنحل، بقيادة عزت الدوري، نائب الرئيس الراحل صدام حسين، وبمساعدة شخصيات عسكرية.وقال الزبيدي في مقال بعنوان “الانقلاب العسكري القادم في العراق”، إن “المؤتمرات التي تم الحشد … Readmore

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