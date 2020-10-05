2020/10/05 | 10:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | رئيس الوزراء يجري زيارة تفقدية الى ساحة الحبوبي وجسر الزيتون وسط الناصرية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | رئيس الوزراء يجري زيارة تفقدية الى ساحة الحبوبي وجسر الزيتون وسط الناصرية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | رئيس الوزراء يجري زيارة تفقدية الى ساحة الحبوبي وجسر الزيتون وسط الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).