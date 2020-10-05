2020/10/05 | 10:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعتين

الكاظمي يصل ذي قار

منذ 11 ساعة

الكاظمي يوجه بالتنسيق مع الصحة بشأن المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا

منذ 14 ساعة

وزير المالية يؤكد على ضرورة رفد الموازنة العامة بثمانية تريليونات دينار من الضرائب

منذ 14 ساعة

نائبة تطالب الكاظمي بالافصاح عن المنجزات المتحققة “بالارقام”و ليس “بالاعلام “

منذ 15 ساعة

نائب: الأسبوع المقبل سيشهد طرح جدولة القوات الأجنبية على طاولة مجلس النواب

منذ 17 ساعة

بالوثيقة..



الكعبي يوجه بضرورة تعديل قانون مجلس الدولة

منذ 18 ساعة

الاقتصاد النيابية تحذر من افلاس الدولة وتؤكد: تأمين الرواتب مسؤولية الحكومة وليس البرلمان

منذ 18 ساعة

النجيفي يؤكد على اهمية التفريق بين العناصر الملتزمة وبين حملة السلاح المنفلت

منذ 18 ساعة

وفد نيابي برئاسة الحلبوسي يقدم التعازي الى امير الكويت بوفاة صباح الأحمد الجابر الصباح

منذ 19 ساعة

رئيس الجمهورية والسفير الاميركي يؤكدان دعم إجراءات حماية البعثات الدبلوماسية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يعقد جلسته في الناصرية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يعقد جلسته في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).