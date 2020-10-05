2020/10/05 | 10:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ نشرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، ظهرت خلالها وقد فقدت الكثير من وزنها بعد تعرضها لمرض نادر، وأثار ظهورها جدلاً بشأن جسدها النحيف.وعلق على الصورة عدد كبير من متابعيها وزملائها وأصدقائها الفنانين الذين تمنوا لها الشفاء، حيث قالت لها الإعلامية أروى، “حبيبتي ألف سلامة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة صادمة لإعلامية شهيرة بعد إصابتها بـ “مرض نادر”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورة صادمة لإعلامية شهيرة بعد إصابتها بـ “مرض نادر”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).