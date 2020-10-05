منزل اسعد الناصري المنشف عن التيار الصدري يتعرض لهجوم بالعبوات الصوتية والمولوتوف

2020/10/05 | 10:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض منزل رجل الدين، أسعد الناصري، المنشق عن التيار الصدري لهجوم بالعبوات الصوتية والمولوتوف، بعد يوم واحد من منشور على الفيسبوك نشره المقرب من مقتدى الصدر، صالح محمد العراقي، بشأنه.وقال الناصري على صفحته في الفيسبوك مرفقاً بصورتين تظهران حجم … Readmore

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