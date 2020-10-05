مجلس الوزراء يعقد اجتماعاً في ذي قار

2020/10/05 | 10:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..عقد مجلس الوزراء، الاثنين، اجتماعا له في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.وقال مصدر مطلع لـ/المعلومة/، إن “مجلس الوزراء عقد، صباح اليوم، اجتماعا له برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي في مدينة الناصرية”.وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل، صباح اليوم، إلى محافظة ذي قار في أول زيارة له منذ تسنمه منصبه.



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