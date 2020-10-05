اختبارات جديدة تكشف قوة جهاز أبل iPad Air 2020

2020/10/05 | 10:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

تم العثور مؤخرا بقاعدة بيانات موقع GeekBench لاختبارات الهاتف الذكية، على إصدار ابل الجديد iPad Air 2020، والذي سجل في الاختبارات أداء قويا بفضل رقاقة معالج A14 Bionic، وذلك بحسب موقع GSM الهندى.

وكانت شركة أبل قد أعلنت عن جهاز iPad Air 2020 في 15 سبتمبر الماضي، لكن أن هذا الإصدار لم ينطلق للبيع في الأسواق حتى الآن، فيما كشفت أحدث التسريبات التي جاءت عبر GeekBench، عن أداء هذا الجهاز، حيث سجل هذا الإصدار من أجهزة الآيباد 1583 نقطة في اختبارات الأنوية الأحادية، بينما استطاع أن يسجل 4198 نقطة في اختبارات أداء المعالج في الأنوية المتعددة، وهو أداء أفضل وأقوى من رقاقة A13 السابقة بنسبة 18%.

كذلك فقد يتفوق معالج A14 Bionic على أداء معالج كوالكوم القادم Snapdragon 875 الذي سجل 1159 نقطة في اختبارات الأنوية الأحادية، وأيضاً معالج سامسونج Exynos 1000 الذي سجل 1159 نقطة في الاختبارات.

وفي نفس الوقت استطاعت رقاقة A14 Bionic أن تسجل في جهاز الآيباد الجديد أداء أفضل من هاتف iPhone 11 Pro بنسبة 20% في اختبارات الأنوية المتعددة، بينما يتفوق معالج Exynos الجديد من سامسونج في اختبارات الأنوية المتعددة حيث سجل 4250 نقطة مقابل 4198 نقطة لمعالج A14 Bionic، كما يتفوق الأخير على معالج Snapdragon 875 الذي سجل 4090 نقطة في اختبارات الأنوية المتعددة.انتهى25

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