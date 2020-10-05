النقل تنسق مع النفط لدعم جهد النقل في الزيارة الاربعينية وتشارك الحشود المليونية بموكب لخدمة الزوار

2020/10/05 | 10:33 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيساهمت وزارة النقل / الشركة العامة لموانئ العراق بخدمة الجموع المليونية في كربلاء المقدسة وذلك بإقامة موكب حسيني يقدم الخدمات اليومية من مأكل ومشرب ومنام لاحياء الزيارة الاربعينيةواوضح مدير عام الشركة الدكتور المهندس فرحان محيسن الفرطوسي : بتوجيه وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي بضرورة تقديم كافة أنواع الدعم والمساندة لإحياء مراسيم زيارة ألاربعين للإمام الحسين عليه السلام بكافة إمكانيات وطاقات وزارة النقل وتشكيلاتها تم اقامة هذا الموكب .وبين الفرطوسي : أن الواجب يتحتم علينا سواء مؤسسات او أفراد احياء هذه الشعيرة المباركة لذلك قامت الشركة بتقديم كافة انواع الخدمات للزوار في كربلاء المقدسة بالاضافة الى تسيير سيارات النقل الجماعي مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الوقائية والصحية والتباعد الجماعي.يذكر ان موانئ العراق تقيم سنويا موكب حسيني خدمة للزوار في كربلاء المقدسة يقدم الخدمات بانواعها واربعة وجبات طعام متكاملة يوميا حتى الانتهاء من الزيارة الأربعينية .من جانب آخر، اعلنت وزارة النقل / الشركة العامة للنقل البري عن تنظيم وتنسيق العمل المشترك مع شركة توزيع المنتجات النفطية / فرع كربلاء لدعم جهد الوزارة من اجل أنجاح خطة نقل زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام .وقال مدير عام الشركة السيد مرتضى كريم الشحماني : تأكيداً لتوصيات وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي ، ورئيس غرفة عمليات النقل ، الوكيل الاداري للوزارة الدكتور سلمان صدام البهادلي بأهمية تظافر الجهود وتوحيدها مع جميع الوزارات والقيادات الامنية لانجاح خطة وزارة النقل للزيارة الاربعينية، اجرينا زيارة ميدانية الى شركة توزيع المنتجات النفطية / فرع كربلاء ، لمناقشة آليات التعاون المشترك ، حيث ابدت الشركة استعدادها التام لتزويد الاسطول بمايحتاجه من الوقود خدمةً لزوار الاربعينية .وأضاف الشحماني : تم الايعاز الى سائقي اسطول البري بالاستعداد التام ليوم الزحف المليوني الذي تهيأت له الوزارة لتفادي اي مشكلة تطرأ أثناء عملية نقل الزائرين من خلال التواصل المباشر بين الادارة والسائقين .إلى ذلك، تمكنت كوادر الملاحة والملاكات البحرية بالتنسيق مع ادارة ميناء أم قصر الشمالي من النجاح في عملية ارساء الباخرة العملاقة ليبرتي على رصيف 12 و التي تحمل 2000 عجلة.

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