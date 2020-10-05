تفاصيل دوري الكرة النسوي العراقي 2021

2020/10/05 | 10:33 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ متابعةفاتحت الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم الاندية كافة لتسجيل مشاركتها من عدمها في الدوري النسوي للساحات المفتوحة والدوري النسوي لكرة الصالات للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.وذكرت الهيئة في بيان ان «الهيئة ستحدد عدد الاندية المشاركة في دوري الساحات المفتوحة آلية البطولة وتصنيف الفرق ونظام البطولة بشكل عام، كما تقرر ان يسمح لجميع من هنَّ دون الثلاثين عاما بالمشاركة، ولجميع الاندية العراقية».وأضافت انها «حددت منتصف شهر تشرين الاول الحالي موعدا أخيرا لتسجيل الاندية التي ترغب بالمشاركة في دوري كرة الصالات الذي ستحدد آليته بناءً على عدد الاندية المشاركة».وقالت رئيسة اللجنة النسوية، ازهار محمد بحسب البيان ان «الهيئة التطبيعية تولي اهتماما كبيرا بالرياضة النسوية».واضافت: «تسعى اللجنة لإقامة دوري من شأنه الكشف عن المواهب النسوية للارتقاء بواقع هذه اللعبة التي تشهد تطورا سريعا في مختلف بلدان العالم».

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