بالوثيقة .. المرجع الحكيم يعلق على الاحداث الجارية في اذربيجان

2020/10/05 | 10:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق مكتب المرجع الديني في النجف

الاشرف، اية الله العظمى السيد محمد

سعيد الحكيم، على الاحداث الجارية بين

اذربيجان وارمينيا.

وقال مكتب السيد الحكيم في بيان اليوم

الاثنين، تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة

م

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