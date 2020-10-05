تقرير يتهم قطر بإخفاء أرقام كورونا ويتحدث عن

2020/10/05 | 10:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت قناة "فوكس نيوز" الأميركية، على تقرير بريطاني يشكك في نزاهة التقارير القطرية عن حالات الإصابة والوفاة بمرض كوفيد-19، والتي كان من بينها عمال في المشاريع التي تجريها قطر استعدادا لاستضافة كأس العالم 2022.

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