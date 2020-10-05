تربية نينوى تُطلق ورشة تدريبية لإعداد قادة بمجال منصة “نيوتن” التعليمية

2020/10/05 | 11:04 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى، الاثنين، عن انطلاق أول ورشة لإعداد قادة لمنصة “نيوتن” التعليمية ، وذلك ضمن استعداداتها للعام الدراسي الجديد .وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة التربية في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الورشة التي أقُيمت على قاعة الإشراف الاختصاصي شارك فيها نحو (50) متدربا ، ضمن المرحلة الأولى من تطبيق هذا البرنامج”.وأضاف البيان أن “الهدف من تنظيمها هو اعداد قادة بمجال منصة “نيوتن” التعليمية من اجل اعطائهم المعرفة التامة في كيفية تسجيل الدخول لها وكذلك التعامل معها إلكترونيا ، حيث سيقوم كل متدرب بعدها بإلقاء محاضرات موسعة لمدراء المدارس الابتدائية والثانوية في المحافظة”.وأشار إلى “تقسيم مراكز التدريب في نينوى إلى سبعة مراكز ، أربعة منها في أيسر الموصل وثلاث في أيمن المدينة من أجل استيعاب المئات من المتدربين في مجال التعليم عن “بعد” .



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