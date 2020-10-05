النزاهة تضبط (6) متهمين متلبسين باستيفاء مبالغ خلافاً للقانون بمنفذ المنذرية

2020/10/05 | 11:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة عن

تمكُّنها من ضبط عددٍ من المُتَّهمين في

منفذ المُنذريَّة الحدودي في محافظة

ديالى، مُبينةً قيامهم باستيفاء مبالغ

ماليةٍ من العجلات التي تدخل إلى المنفذ

خلافاً للقانون.

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