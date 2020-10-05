حرب أرمينيا أذربيجان تبلغ المدن الكبرى

2020/10/05 | 11:06 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيقالت أذربيجان، أمس الأحد، إن القوات الأرمينية قصفت مدينة كنجه، ثاني أكبر مدنها، في تصعيد كبير جديد في الصراع بمنطقة جنوبي القوقاز، بعد ساعات من قصف القوات الأذرية عاصمة إقليم ناغورني كاراباخ وكبرى مدنه.ونفت أرمينيا إطلاق النار صوب أذربيجان، لكن زعيم الإقليم المتحالف معها أكد أن قواته دمرت قاعدة جوية عسكرية في كنجه، وفق «رويترز».وقال أرايك هاروتيونيان، زعيم إقليم ناغورني كاراباخ: «أصبحت الوحدات العسكرية الموجودة في المدن الكبرى في أذربيجان أهدافا لجيش الدفاع من الآن فصاعدا».وذكرت وزارة الدفاع في أذربيجان أن مدينتي ترتر وهوراديز الواقعتين قرب الحدود الفعلية مع ناغورني كاراباخ تعرضتا أيضا لقصف عنيف.وكانت ضربات أعقبتها انفجارات وقعت في مدينة ستيباناكرت، كبرى مدن الإقليم، وفق «فرانس برس».ودوت صفارات الإنذار في المدينة قبل أن تتعاقب الانفجارات.ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن وزارة الخارجية المحلية في الجمهورية المعلنة من جانب واحد أن ذلك كان «إطلاق قذائف».وقال الجيش إن خانكندي عاصمة الإقليم تعرضت للقصف أيضا.وبدأت المعارك قبل نحو أسبوع وتصاعدت لأسوأ مستوى منذ فترة التسعينات التي شهدت مقتل نحو 30 ألفا في الصراع.

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