مجلس الوزراء يعقد جلسته في ذي قار

2020/10/05 | 11:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع

عقد مجلس الوزراء ، اليوم الاثنين، جلسته في محافظة ذي قار

وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) ، أن "مجلس الوزراء عقد جلسته برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في محافظة ذي قار".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل اليوم الى محافظة ذي قار وتوجه الى جسر الزيتون وسط الناصرية والتقى بعدد من المواطنين.

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