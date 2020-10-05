2020/10/05 | 11:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم مدينة نيويورك إغلاق مدارس عامة ومتاجر وشركات في أجزاء من بروكلين وكوينز يوم الأربعاء المقبل، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( "قيود مؤلمة لكنها ضرورية".. هل تعود نيويورك إلى الإغلاق؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( "قيود مؤلمة لكنها ضرورية".. هل تعود نيويورك إلى الإغلاق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).