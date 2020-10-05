2020/10/05 | 11:10 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أرقام قياسية بالجملة في هزيمة ليفربول التاريخية أمام أستون فيلا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أرقام قياسية بالجملة في هزيمة ليفربول التاريخية أمام أستون فيلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).