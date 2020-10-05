النزاهة تضبط ستة متهمين يستحصلون مبالغ بوصولات مزوّرة

2020/10/05 | 11:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، ضبط 6 متهمين باستيفاء مبالغ مالية من العجلات خلافاً للقانون في منفذ المنذرية.



وقالت الدائرة، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 تشرين الأول 2020)، إن "فريق عملٍ من ملاكات مكتب تحقيق ديالى التابع للهيئة، تمكَّن من ضبط (6) مُتَّهمين، لقيامهم باستيفاء مبلغ (80,000) ألف دينار عن كلِّ عجلةٍ تدخل إلى المنفذ، بدعوى إجرائهم الفحص الإشعاعي على تلك العجلات"، لافتة إلى أن "تلك المبالغ تُجبَى بموجب وصولاتٍ مُزوَّرةٍ مزعومٍ صدورها عن وزارة الصحَّة والبيئة، وتذهب لمصلحة إحدى الشركات".

وأضاف أنه "تم خلال العمليَّة ضبط أصل هويَّات المُتَّهمين، فضلاً عن أصل دفاتر الجباية وصورة ضوئيَّة من عقدٍ مُبرمٍ بين وزارة البيئة وإحدى الشركات الأوربيَّـة".

وأوضح، أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات خلال العمليَّة التي تمَّت بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضه رفقة المُتّهمين على السيِّد قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات".

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