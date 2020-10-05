المركزي العراقي يعلن البدء بتنفيذ اولى الخطوات الاصلاحية للقطاع المصرفي

2020/10/05 | 11:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي، الاثنين، مباشرته بتنفيذ أولى “خطواته الإصلاحية” للقطاع المصرفي، مشيراً إلى الانتهاء من تصنيف المصارف التجارية والإسلامية الخاصة العاملة في العراق وفقا لمجموعة من المعايير الدولية، فضلاً عن عدد من المعايير المعتمدة لدى البنك.وأضاف البنك أن “هذه … Readmore

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