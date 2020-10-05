جاءا من ليبيا وسوريا.. المعلمان اللذان نشرا الثقافة في ربوع إنجلترا قبل 13 قرنا

2020/10/05 | 11:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشق المهاجرون في القرن الـ21 طريقهم عبر البحر من ليبيا وسوريا إلى أوروبا هربا من ويلات الحرب، لكن قبل 1300 عام سلك الراهب الأفريقي هادريان والأسقف ثيودور الطرسوسي الطريق ذاته من أجل نشر المعرفة والعلم والثقافة في ربوع إنجلترا وأوروبا … Readmore

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