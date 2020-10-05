2020/10/05 | 11:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..طالبت النائبة عالية نصيف محافظ البنك المركزي بإعادة النظر في آلية تصنيف البنوك والتي وضعت البنوك المحدودة النشاط في أعلى القائمة، داعية في الوقت ذاته إلى إعادة تقييم أداء مدير دائرة الصيرفة لوجود محاباة وشبهات فساد في دائرته .وقالت نصيف اليوم :” من المؤسف أن آلية تصنيف البنوك جاءت بالمقلوب، إذ وضعت البنوك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالية نصيف تطالب بإعادة النظر في تصنيف البنوك وأداء مدير دائرة الصيرفة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالية نصيف تطالب بإعادة النظر في تصنيف البنوك وأداء مدير دائرة الصيرفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).