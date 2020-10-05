قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية

2020/10/05 | 11:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الاثنين، عدة شبان فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات العدو اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس وتمركزت في طلعة الماتورات.



كما انتشر جنود مشاة في منطقة الحفريات في قرية بلاطة البلد حيث تم اعتقال شاب من المنطقة.كما اقتحمت قوات العدو مدينة دورا جنوب الخليل بعدد من الآليات العسكرية.



فيما تمكن شبان فلسطينيون من إلقاء زجاجة حارقة على نقطة مراقبة عسكرية بالخليل.وأصيب الليلة الماضية شاب برصاص قوات العدو الصهيوني في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة في أعقاب اقتحام قوات العدو للبلدة.واعتقل جنود العدو شابا قرب المدخل الغربي لقرية العيساوية في القدس المحتلة.



إضافة إلى اعتقال شابين من مخيم شعفاط.وفي جنين اعتقل شاب من جبل ابو ظهير في المدينة.وهاجم شبان فلسطينيون حافلة صهيونية بالحجارة قرب قرية دير نظام شمال غرب رام الله.



فيما اقتحمت دوريات العدو بلدة بيتونيا وسط انتشار لجنود المشاة فيها.



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