البنك المركزي يطلق حملة إصلاحية في المصارف

2020/10/05 | 11:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن البنك المركزي العراقي، انطلاق حملة إصلاحية في القطاع المصرفي الأهلي بهدف تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وتحسين جودة الخدمات.

ودعا البنك المركزي في بيان المصارف المتلكئة الى العمل على تصويب أوضاعها وتسديد مستحقات المواطنين، موكدا ان المرحلة المقبلة ستشمل عملية اصلاح المصارف الحكومية أيضا.

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