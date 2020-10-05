اللجنة المالية تشخص خللا وقعت فيه الحكومة بقضية الرواتب وتقدم طريقة توفر تريليون شهريا

2020/10/05 | 11:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - أين نيوزشخصت اللجنة المالية في مجلس النواب، الاثنين، خللا وقعت فيه الحكومة في قضية تأمين الرواتب، بينما قدمت طريقة توفر تريليون دينار شهريا.وقال عضو اللجنة، ناجي السعيدي: "لقد توقعت الحكومة أنه في نهاية قانون الاقتراض الأول – المصوت عليه في حزيران- فإنها لن تحتاج الى اقتراض ثان، واعتمدت على ارتفاع الايرادات النفطية، ولكن مع انخفاض تلك الايرادات التي وصلت في شهر أيلول الى مليارين و600 مليون دولار، ومع الايرادات الاخرى للدولة من الممكن ان تصل الى 3.250 تريليونات دينار، فيما نحتاج الى 6.6 تريليونات دينار شهريا لتغطية الرواتب والنفقات الاخرى، وهذا ما خلق عجزا في الموازنة".وانتقد السعيدي، "لجوء الحكومة إلى الاقتراض عن طريق البنك المركزي لتغطية العجز في تمويل الرواتب"، مبيناً أن "ذلك يتسبب بانخفاض احتياطي العملة الصعبة، وأن الاستمرار بهذه السياسة حتى نهاية العام الحالي سيؤدي الى انهيار الاقتصاد العراقي".وأضاف النائب، أن "العمل بطريقة صحيحة في قضية الجمارك يمكن أن يجلب للخزينة شهريا (تريليون دينار)، كما أن الضريبة المباشرة من الممكن أن تصل الى 500 مليار دينار، وكل ذلك سيحل المشكلة من دون اللجوء الى الاقتراض".

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