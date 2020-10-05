مسرور بارزاني: سخرنا كل الجهود لتوزيع رواتب الموظفين

2020/10/05 | 11:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد برلمان كوردستان، اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية بحضور رئيس حكومة اقليم كوردستان ونائب رئيس حكومة اقليم كوردستان لمناقشة الاوضاع الاقتصادية وعدد من الملفات المهمة

وقال مسرور بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان خلال كلمة القاها امام برلمان كوردستان: منذ بداية استلامنا مهامهنا في حكومة اقليم كوردستان حدثت مشاكل وازمات كبيرة لم تشمل اقليم كوردستان فقط بل مجمل انحاء العالم مثل انخفاض اسعار النفط وانتشار فايروس كورونا.

واضاف: عملنا بكل جدية لتنفيذ قانون الاصلاح لكن الاصلاح عملية مستمرة ولن تنتهي بين يوم وليلة وبدأنا بالاصلاح المالي والاداري.

وتابع: قمنا بالاصلاح في الواردات وخاصة الاصلاح في الرسومات واتباع العدالة في هذا الموضوع واتبعنا جميع الاجراءات وتشكيل لجنة لمراجعة نظام الرسوم وقمنا بالعديد من الخطوات لزيادة الواردات وانهاء الروتين في مؤسسات الدولة للاسراع بانجاز معاملات المواطنين كما اصدرنا قراراً بالغاء الاعفاءات الكمركية.

وقال رئيس حكومة اقليم كوردستان: اتخذنا خطوات فعلية للسيطرة على المنافذ الحدودية وشكلنا لجنة عليا لمتابعة هذا الموضوع، ومع الاسف عمليات التهريب مازالت مستمرة في المنافذ الحدودية وشكلنا لجنة اخرى لمتابعة هذا الموضوع.

واوضح: كما قمنا باعداد مشروع قانون الاصلاح في الرواتب والتقاعد والامتيازات، ومنذ 3 اشهر نفذنا العديد من الخطوات في اطار تنفيذ قانون الاصلاح منها اصدار قرار تشكيل صندوق التقاعد الموحد توحيد حسابات القوات 70 و80، وتوحيد ملفات الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة ونقلها الى ملاك وزارة المالية، توحيد حساب الخدمة واعادة النظر بملفات الموظفين.



بالاضافة الى مراجعة ملاك الموظفين.

وقال: تم توحيد الرواتب وملاكات الموظفين داخل نظام التسجيل البايومتري لانهاء ظاهرة الراتبين او اكثر، كما قامت رئاسة مجلس الوزراء باعداد خطة لاعادة القروض الاستثمارية والسكنية.

واضاف رئيس حكومة اقليم كوردستان: قمنا باعادة النظر بالعقود في مجالات النفط والغاز والشروط المالية على ضوء قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان ومراعاة شروط التعاقد، كما اتخذنا العديد من الخطوات لزيادة واردات النفط.

واوضح: منذ بداية العام الحالي تعرض اقليم كوردستان لازمة مالية صعبة بسبب انخفاظ اسعار النفط وعدم ارسال الحكومة الاتحادية لمستحقات اقليم كوردستان، ووضعنا خطة سريعة لتقليل المصاريف وتنويع مصادر الورادات في محاولة لتجاوز الازمة الاقتصاية.

قال: سخرنا كل جهدنا لتوفير رواتب الموظفين نجحنا بصرف 12 راتبا للموظفين وهناك راتبين فقط متأخرين وهذا جاء بسب عدم ارسال مستحقات اقليم كوردستان لاشهر 6 و7 و8 من قبل الحكومة الاتحادية.

وتابع: انتشار فايروس كورونا وفرض حظر التجوال فاقمت الازمة المالية وقررنا مضطرين في مجلس الوزراء توزيع الرواتب بقدر الواردات المتحققة وتم صرف راتبين بنسبة 79% زنحن بصدد العمل للاستمرار بصرف الوراتب.

واوضح مسرور بارزاني: هذه الازمة ليست معنية باقليم كوردستان فقط بل شملت جميع انحاء العالم لهذا تسعى الحكومة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة وتوفير جميع مستلزمات المواطنين.

كما تحدث رئيس حكومة اقليم كوردستان عن القروض التي بذمة حكومة اقليم كوردستان والتزاماتها المالية والخطوات التي اتخذتها لمواجهة فايروس كورونا.

PUKmedia خاص ‌

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