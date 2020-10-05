القضاء والتاريخ

2020/10/05 | 11:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاضي عبد الستار بيرقدار العلاقة بين التاريخ والقضاء ودورهما في تطور الحضارات، من خلال تناول القضايا الاجتماعية دراسة وتنظيراً وبحثاً عن الحلول تساعد على تطوير القواعد القانونية من جهة، والبناء التاريخي للمجتمعات من جهة أخرى.حيث ينهض القضاء بدور مهم في بناء المجتمعات، باعتباره الأداة الأساسية المساهمة في تطبيق القانون وتنظيم المجتمعات والمحافظة على كينونتها […]

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