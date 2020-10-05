اتلتيكو مدريد يحاول التخلص سريعاً من ليمار

2020/10/05 | 11:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تسعى إدارة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات، لغلق رحيل ثنائي الفريق توماس ليمار، وهيكتور هيريرا، بعد أسابيع من المفاوضات خلال الميركاتو.

بحسب صحيفة آس، فإن توماس ليمار كان قريباً من الرحيل إلى بايرن ميونخ، لكن الفريق الألماني لم يستكمل عرضه لأتلتيكو، وكان بورتو هو الذي راهن على ضم اللاعب الذي أصبح عبء على الفريق، بعد أن كان أغلى صفقة في تاريخ “الروخيبلانكوس” قبل التعاقد مع جواو فيلكس، ولكن عدم التأقلم مع طريقة سيميوني كانت سبباً في فتح مسألة الرحيل أمامه.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن رحيل ليمار سيعني وقف إعارة فيكتور موليخو إلى خيتافي، رغم الاتفاق على كل شيء لكي يخرج لاعب الفريق على سبيل الإعارة، ولكن يتعين انتظار الساعات الأخيرة قبل حسم الأمور، ففي حالة إتمام الصفقة الأولى، سيبقى اللاعب ولن يخرج، سيكون سيميوني في حاجة إليه.

كما يحتاج أتلتيكو مدريد للتخلص من قائد الفريق، هيكتور هيريرا، بعد إتمام التعاقد مع لاعب خط الوسط لفريق آرسنال الإنجليزي، لوكاس توريرا، والذي وصل على سبيل الإعارة، وخضع بالفعل لفحص طبي مع فريق سيميوني السبت الماضي.

رغم صعوبة رحيل هيريرا الذي رفض العديد من العروض آخرها القادم من فريق زينيت، لكن هناك إمكانية لغلق الصفقة لصالح بورتو رغم وجود اهتمام من أندية إنجليزية أيضاً بلاعب الوسط صاحب 30 عاماً.

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