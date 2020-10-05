الحماية القانونية للثروة السمكية

2020/10/05 | 11:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي للثروة السمكية أهمية في الأمن الغذائي وإشباع الحاجات العامة، وقد اهتم المشرع العراقي بالثروة السمكية من خلال تجريمه جريمة صيد الأسماك باستعمال السم أو طرق الإبادة الجماعية وذلك لان الوسيلتين تؤديان الى القضاء على الاسماك ويرقاتها وأصبعياتها وبالتالي إبادة وإتلاف هذة الثروة السمكية.حيث نصت المادة (482 / ثانيا ) […]

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