إستثناء ذي قار من جميع الاجراءات لتمويل مشاريعها وتخصيص 50 ملياراً لها

2020/10/05 | 11:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار: الفرات نيوز} أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، إستثناء محافظة ذي قار من جميع الإجراءات للإسراع بتمويل مشاريعها.

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