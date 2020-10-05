تعرف على أفضل 5 بدائل صحية للأرز

2020/10/05 | 11:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يؤدي الإفراط في تناول الأرز إلى التعرض لمخاطر صحية، منها إمكانية الإصابة بأمراض القلب والسكري، فضلا عن أنه يحتوي على نسبة كبيرة من النشويات، المسببة لزيادة الوزن والسمنة.

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