الصحة: اللقاح الصيني لكورونا على اعتاب المراحل النهائية

2020/10/05 | 11:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..تسعى وزارة الصحة والبيئة لاستيراد اختبار جديد متطور تنتجه شركات عالمية لكشف الاصابة بكورونا خلال دقائق بعيدا عن مسحات الحنجرة والانف، ويتميز بدقة نتائجه وسرعتها وقلة تكلفته.وقال اختصاصي الصحة العامة في وزارة الصحة والبيئة زياد حازم في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، انه “تم مؤخرا انتاج اجهزة متطورة حديثة للكشف عن كورونا من بينها أداة اختبار جديدة سريعة النتائج بامكانها تشخيص الإصابة بالفيروس خلال دقائق، وتتميز بالدقة العالية والجودة وتكلفتها القليلة، فضلا عن سهولة استخدامها”.وأضاف حازم، ان :الاداة الجديدة تكشف عن مكان الاصابة التي يختبئ فيها الفيروس، وهو أمر أساسي لتتبع المخالطين وعزلهم بسرعة لكسر سلسلة انتقال العدوى، وقد اسهمت بانتاجها شركات اميركية بالتعاون مع كوريا الجنوبية واعتمدتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع اكثر من 30 شريكا من خبراء الصحة العالمية بانتاج الاختبارات التشخيصية السريعة، حيث سيتم توفير 120 مليون وحدة منها لتوزيعها بين اكثر من 133 دولة من قبل منظمة الصحة العالمية”.ولفت حازم الى ان “اغلب المواطنين يرفضون اجراء مسحات الحنجرة والانف على الرغم من انها طريقة دقيقة جدا للتشخيص وافضل من اختبارات فحص الدم”.وبشأن اللقاحات افاد حازم بان “اللقاح الصيني على اعتاب المراحل النهائية من الاختبار، وقد وصلت الشركة الى نتائج متقدمة ومبشرة في تجاربها، حيث اشتركت في الاختبارات الامارات والسعودية والعديد من الدول العربية والاوروبية ودخل مرحلته الرابعة وهي التوزيع ومراقبة متعاطيه، وسيكون اللقاح متاحا لخط الصد الأول قريبا ومن المرجح اعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية بعد اثبات نجاحه نهاية العام الحالي”.



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