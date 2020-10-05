2020/10/05 | 11:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات: الإطاحة بإرهابية مكلفة بتوزيع الأموال على عوائل دواعش في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات: الإطاحة بإرهابية مكلفة بتوزيع الأموال على عوائل دواعش في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).