2020/10/05 | 11:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار في أسواق العاصمة بغداد وإقليم كردستان العراق اليوم الإثنين انخفاضاً لليوم الثاني على التوالي.

وسجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد 123200 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، فيما سجلت بورصة الحارثية ببغداد 123200 دينار مقابل 100 دولار.

وكان سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح ليوم أمس الاحد 123700 ألف دينار لكل 100 دولار امريكي.

وانخفضت اسعار البيع في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ايضا حيث بلغت 123750 دينار عراقي، بينما كانت اسعار الشراء 122750 دينار لكل 100 دولار امريكي.

شهدت اسعار الدولار انخفاضا في أربيل، حيث بلغ سعر البيع 123400 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 123200 لكل مائة دولار امريكي.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لليوم الثاني على التوالي.. انخفاض في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لليوم الثاني على التوالي.. انخفاض في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).