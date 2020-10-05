الزراعة النيابية توصي بإيقاف عمليات تجريف البساتين ومحاسبة المتسببين

2020/10/05 | 11:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع – نصار الحاج

أوصت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية ، اليوم الاثنين، بضرورة إيقاف عمليات تجريف بساتين النخيل ومعاقبة المتسببين.

وقال عضو اللجنة النائب عبد الأمير الدبي لوكالة الأنباء العراقية (واع):إن" عمليات تجريف بساتين النخيل في المحافظات تعد جريمة كبرى بحق البيئة والتخطيط العمراني للمدن".

وأضاف ،أنه "يجب على الدوائر المعنية الوقوف بقوة ومعاقبة القائمين بها ،وإعادة ما تم تدميره من أراضٍ واسعة".

وأشار إلى "ضرورة وجود دعم حكومي لبساتين النخيل والمزارعين وللفلاحين أو المستثمرين في قطاع النخيل "، لافتا إلى أن "النخيل يعد ثروة وطنية ويجب إعادة النظر في جميع تفاصيله من قبل المعنيين بوصفه واجباً وطنياً وأخلاقياً ".

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