تقرير: استمرار الانكماش الاقتصادي في دبي و

2020/10/05 | 11:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساهمت شركة "طيران الإمارات"، في التحول التاريخي والتقدم الاقتصادي لإمارة دبي، إلا أنّ جائحة فيروس كورونا المستجد، أدت إلى تقليص حجم الشركة المملوكة من قبل الدولة، في ظل استمرار انكماش الاقتصاد في الإمارة، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

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