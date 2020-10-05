الجيش العراقي: سقوط صاروخين في بغداد ولا إصابات

2020/10/05 | 11:40 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (رويترز) - قال الجيش العراقي في بيان يوم الاثنين إن صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا في ساعة متأخرة ليل الأحد في منطقة الجادرية في بغداد قرب المنطقة الخضراء شديدة التحصين، دون وقوع إصابات.وذكر الجيش أن أحد الصاروخين سقط قرب فندق بابل، الذي يستخدمه المسافرون العراقيون وتعقد به أحيانا اجتماعات حكومية.إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير سها جادو

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