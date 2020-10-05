2020/10/05 | 11:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..غازل رئيس نادي الديوانية الرياضي، حسين العنكوشي، النجم الدولي السابق نشأت أكرم وقدم له عرضاً للعب في فريقه.

وقال العنكوشي عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، “تحياتي لنجمنا الكبير ابو شمم، حتى لو بس توكف بالملعب همين كافي والعرض مفتوح الك”.

ويأتي عرض العنكوشي بعد رد اكرم على احد معجبيه بشان لعبه في الديوانية حين قال “انتظر اتصالاً من العنكوشي”.

وكان اكرم قد اعلن اعتزاله اللعب في السادس من شهر نيسان عام 2015.



انتهى /25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس نادي الديوانية يغازل نشأت اكرم ويقدم له عرضاً) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس نادي الديوانية يغازل نشأت اكرم ويقدم له عرضاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).