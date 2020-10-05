من داخل جلسة مجلس الوزراء: إجراء جديد لتسريع مشاريع محافظة ذي قار

2020/10/05 | 11:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قرر مجلس الوزراء، الاثنين، استثناء محافظة ذي قار من جميع الإجراءات للاسراع بتمويل مشاريع المحافظة.



وقال مراسلنا، (5 تشرين الأول 2020)، إن مجلس الوزراء وخلال جلسته التي عقدها في محافظة ذي قار، قرر إعفاء المحافظة من الاجراءات المتبعة في تمويل مشاريع المحافظة، وذلك للاسراع في إنجازها".

وتابع، أن عددا من شيوخ عشائر محافظة ذي قار وصلوا إلى مبنى الكلية العسكرية الرابعة للقاء برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وعقد مجلس الوزراء جلسته في مبنى الكلية العسكرية الرابعة بقاعدة الامام علي الجوية في محافظة ذي قار بحضور جميع الوزراء عدا وزيري الدفاع والمالية لايفادهم خارج العراق.

وحضر الجلسة عدد من القيادات الأمنية، ومحافظ ذي قار ناظم الوائلي ونائبه الأول حازم الكناني.

وعقب وصوله إلى محافظة ذي قار، التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عدداً من ذوي ضحايا مجزرة جسر الزيتون، في محافظة ذي قار، وذلك على الجسر الذي شهد الواقعة، خلال الاحتجاجات الشعبية.

واظهر مقطع مصور حصل عليه "ناس"، (5 تشرين الأول 2020)، وصول الكاظمي لجسر الزيتون في ذي قار، ولقائه بعدد من ذوي ضحايا "مجزرة" جسر الزيتون والاستماع لهم برفقة محافظ ذي قار ناظم الوائلي.

ووصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق اليوم، إلى محافظة ذي قار، والتقى فور وصوله بعدد من القيادات السياسية والأمنية في المحافظة.

وقال مراسل "ناس"، (5 تشرين الأول 2020) إن "الكاظمي عقد جلسة لمجلس الوزراء في مبنى الكلية العسكرية في قاعدة الامام علي، وحضر الاجتماع محافظ ذي قار ونائبة وقائد العمليات المشتركة وقائد شرطة ذي قار".

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