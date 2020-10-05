2020/10/05 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب عن الفتح: اتفاق شبه نهائي على تمرير ’’الدوائر المتوسطة’’ بجلسة السبت) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب عن الفتح: اتفاق شبه نهائي على تمرير ’’الدوائر المتوسطة’’ بجلسة السبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).